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СМИ: на границе Колумбии и Венесуэлы произошел взрыв

Пострадали 12 человек

ТАСС, 31 мая. По меньшей мере 12 человек получили ранения при взрыве в городе Кукута, расположенном на границе с Венесуэлой. Об этом в четверг сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, двое мужчин бросили гранату в районе международного моста Симона Боливара, соединяющего Кукуту с штатом Тачира. После этого они попытались скрыться на мотоцикле, но были вскоре задержаны полицией.

Все пострадавшие, среди которых есть несовершеннолетние, были доставлены в больницы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Теги
КолумбияВенесуэла
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