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Самолет из Екатеринбурга в Сочи экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажира

Пассажира осмотрели, после чего самолет вылетел по назначению

ВОЛГОГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Самолет, летевший в Сочи из Екатеринбурга, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Самолет Екатеринбург - Сочи сегодня совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда в 07:24 (06:24 мск) из-за недомогания одного из пассажиров. Пассажира, которой почувствовал себя плохо, осмотрели, с ним все в порядке. Угрозы для дальнейшего путешествия у него не было", - сказали в пресс-службе. В 08:15 (07:15 мск) самолет вылетел по назначению.

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