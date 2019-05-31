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С начала 2019 года в Дагестане зафиксировано около 200 возгораний растительности

Это больше, чем за весь 2018 год
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© Низами Гаджибалаев/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 31 мая. /ТАСС/. Около 200 возгораний растительности зарегистрировано в Дагестане в 2019 году, сообщил  глава МЧС России Евгений Зиничев. Это больше, чем за весь 2018 год.

"Уже в этом году у нас 194 термоточки (возгорание растительности - прим. ТАСС)", - сказал Зиничев на координационном совещании по вопросам защиты граждан и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров и обеспечения безопасности жизнедеятельности жителей региона.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, за весь 2018 год было зарегистрировано 182 термоточки.

В прибывшую в Дагестан делегацию также входят руководитель Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин и представители подразделений федеральных министерств.

Теги
РоссияЗиничев, Евгений НиколаевичДагестан
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