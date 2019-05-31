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Бывший полицейский из Сочи получил три года за раскрытие гостайны

Сотрудники ФСБ установили, что он изготовил копии секретных документов и передал их третьим лицам для последующего распространения

СОЧИ, 31 мая. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего сотрудника полиции Сочи к трем годам колонии за незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе управления ФСБ по Краснодарскому краю.

"Следователями ФСБ установлено, что бывший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Сочи изготовил копии секретных документов, принадлежащих другим сотрудникам ведомства, и передал их третьим лицам для последующего распространения. По данному факту было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Краснодарский краевой суд признал бывшего сотрудника правоохранительных органов виновным и приговорил к лишению свободы на три года в колонии общего режима. Осужденный также лишен звания капитана полиции.

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РоссияКраснодарский край
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