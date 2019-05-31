Суд оставил под арестом и.о. главы ростовского УФНС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. Ростовский областной суд, рассмотрев жалобу адвоката и.о. главы управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Ирины Александровой, взятой ранее под арест, оставил меру пресечения в отношении подозреваемой по уголовному делу прежней, отказав стороне защиты в удовлетворении жалобы, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Постановление Ленинского районного суда Ростова-на-Дону об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александровой оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения".

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заключил под стражу на два месяца. Источник в силовых структурах региона пояснял, что Александрову подозревают в том, что она, несмотря на выявление схемы необоснованного возмещения НДС, отменила решение об отказе в возмещении налога компании "Дис" на 21 млн рублей, что привело к хищению бюджетных средств. Официально эту информацию в правоохранительных органах не подтверждали.

Адвокат Александровой сообщил ТАСС по окончании заседания, что ей инкриминируют статью 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По его словам, ее причастность к совершению какого-либо преступления базируется на трех рапортах сотрудников полиции и ФСБ, один из рапортов датирован 2015 годом, а при избрании меры пресечения подзащитной даже не был предоставлен в суд первой инстанции. "Уголовное дело в отношении нее возбуждено незаконно по надуманным обстоятельства, по тем обстоятельствам прошло 7,5 года, более того в отношении лиц, которые совершили уголовное преступление, вынесено решение, они осуждены, а Александрова была в этом деле свидетелем", - уточнил он.