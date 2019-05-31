Власти Венгрии не могут поднять со дна Дуная затонувший катер из-за сильного течения

ВЕНА, 31 мая. /ТАСС/. Спасательные службы Венгрии не могут поднять со дна Дуная прогулочный катер, который затонул после столкновения с крупным круизным судном в Будапеште. Об этом сообщило в пятницу Австрийское агентство печати.

Операция по подъему судна осложняется сильным течением, мутной водой и высоким уровнем воды в Дунае. При этом спасатели продолжают поиск тел пропавших без вести. По версии специальных служб, они могут находиться на борту затонувшего катера.

В пятницу место трагедии посетили главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва и Венгрии Петер Сийярто. В течение дня в Будапешт должны прилететь родственники южнокорейских туристов, погибших при крушении.

29 мая вечером на Дунае близ здания парламента Венгрии произошло столкновение прогулочного катера Hableany и более крупного судна Viking Sigyn. Катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, опрокинулся и затонул. По последним данным, семеро погибли, семеро спасены, 21 числится в списке пропавших без вести. Как сообщили корр. ТАСС в посольстве РФ в Будапеште, граждане России не пострадали в инциденте.

На следующий день венгерская полиция задержала капитана судна Viking Sigyn, 64-летнего гражданина Украины по имени Юрий (фамилия не сообщается). Он подозревается в халатности, которая привела к инциденту на водном транспорте и человеческим жертвам.