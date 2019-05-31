В Севастополе сгорел корабль, направленный на утилизацию

ТАСС, 31 мая. Пожар на корабле, который был отправлен на утилизацию, произошел на судоразделочной площадке в Севастополе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 14:40 мск в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на корабле [на судоразделочной площадке] по адресу Симферопольское шоссе, 4", - сказали в министерстве.

В 16:01 мск пожар был локализован, а в 19:37 мск был полностью ликвидирован. "Площадь пожара составила 400 кв. м", - сообщили в МЧС.

Причина пожара в настоящее время устанавливается. В тушении пожара участвовали силы и средства от МЧС России, Черноморского флота.