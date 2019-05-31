Метрополитен подтвердил, что сбои 21 и 23 мая носили нетипичный характер

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Неисправность контактного рельса стала причиной сбоя в Московском метрополитене 21 мая, к сбою 23 мая привела поломка вагона. Такие окончательные выводы приводятся в аккаунте столичной подземки в Twitter.

Завершён анализ причин остановок 21 и 23 мая на БКЛ и СТЛ. Озвученное ранее подтвердилось: 21 мая — неисправность контактного рельса, 23 мая — неисправность вагона и ответственность сервисной компании. Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров.

"Завершен анализ причин остановок 21 и 23 мая на БКЛ и СТЛ (Большой кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской линиях - прим. ТАСС). Озвученное ранее подтвердилось: 21 мая - неисправность контактного рельса, 23 мая - неисправность вагона и ответственность сервисной компании. Инциденты нетипичные для метро и не угрожали безопасности пассажиров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что производитель вагонов для московского метро "наказан рублем" после сбоя 23 мая.

"Выводы по ответственным сотрудникам сделаны, регламенты проверок ужесточили, производитель вагонов наказан рублем", - говорится в сообщении.

Ранее о "нетипичном характере" причин обоих сбоев заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро было приостановлено вечером 21 мая, поскольку в тоннеле встал поезд. Из трех заблокированных составов был эвакуирован 1041 пассажир.

Сбой на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии произошел 23 мая. Движение приостанавливалось в оба направления, в тоннеле между станциями "Бибирево" и "Алтуфьево" стояли три состава.