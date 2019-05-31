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Арестован обвиняемый в обмане дольщиков в Ленинградской области депутат

Потерпевшими признаны 246 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу до 18 июля обвиняемого в мошенничестве муниципального депутата Щегловского сельского поселения Ленинградской области Константина Крюкова.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Константина Крюкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, сроком по 18 июля 2019 года", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города в канале в Telegram.

"Вину Крюков не признал", - отметили в пресс-службе.

По данным следствия, от имени возглавляемой Крюковым строительной компании "Константа" привлекались средства дольщиков на строительство коттеджного поселка в Ленинградской области. Деньги выводились на счета подконтрольных компаний, указывали в Следственном комитете. Потерпевшими признаны 246 человек, сумма ущерба составила не менее 200 млн рублей.

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