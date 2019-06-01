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Стрельба в США

Эксперт: психическое заболевание или конфликт могли стать причиной трагедии в Вирджинии

В результате инцидента погибли 11 человек

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Психическое заболевание или конфликт на рабочем месте могли стать причиной трагедии в муниципалитете в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния), где в пятницу 11 человек были застрелены и шестеро получили ранения. Такое мнение выразил в интервью телекомпании CNN бывший помощник директора ФБР Крис Швейкер.

"Психическое заболевание или конфликт на рабочем месте среди возможных мотивов, - сказал он. - Но строить предположения пока рано, слишком мало данных".

Как сообщил ранее начальник полиции Вирджиния-Бич Джеймс Сервера, около 16:00 (23:00 мск) человек, имени которого пока не называют, вошел в здание муниципалитета и сразу же открыл беспорядочную стрельбу. По словам Серверы, стрелявший мертв. Он уточнил, что преступник одно время работал в муниципалитете.

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