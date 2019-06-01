Вице-мэр Вирджинии-Бич считает, что число жертв стрельбы может возрасти

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Вице-мэр курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) Джеймс Вуд не исключает, что число жертв стрельбы в пятницу в муниципальном центре может возрасти.

"В таких случаях, как этот, число жертв может измениться", - сказал он в эфире телекомпании CNN.

По словам Вуда, стрельба была открыта в административном здании. "Это трехэтажное административное здание в муниципальном центре. Оно являлось операционным центром, там принимали платежи за коммунальные и прочие услуги", - пояснил он.

В свою очередь мэр Вирджинии-Бич Бобби Дайер сообщил, что психологическую помощь родственникам убитых или получивших ранения, а также тем, кто работал в этом здании, оказывают сотрудники социальных служб и священники.

"Полиция сейчас должна изучать все версии, искать возможных сообщников, обыскивать дом, где проживал стрелявший, - отметил экс-сотрудник ФБР Джеймс Бейкер. - Иногда люди, совершающие такие преступления, оставляют в своих домах мины-ловушки. Именно поэтому главная задача полиции сейчас - убедиться в том, что больше нет непосредственных угроз".

Согласно последним данным полиции, огонь по коллегам на рабочем месте открыл муниципальный служащий с большим стажем. Погибли 11 человек, шесть госпитализированы. Стрелявший мертв.