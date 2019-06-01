В результате ДТП с микроавтобусом в Приамурье, по уточненным данным, пострадали 10 человек

ТАСС, 1 июня. Десять человек, по уточненным данным, пострадали в ДТП с микроавтобусом в Свободненском районе Амурской области. Об этом сообщила в субботу пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в пятницу. В ГИБДД России сообщали, что при столкновении микроавтобуса и УАЗа погиб один человек, еще девять получили травмы.

"Произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и 10 пострадали. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным регионального ведомства, 57-летний водитель УАЗа в месте проведения дорожных работ на трассе Чита - Хабаровск врезался в остановившийся микроавтобус. Тот перевернулся. На месте погибла пассажирка УАЗа. Оба водителя и пассажиры микроавтобуса, в том числе четверо детей, были доставлены в больницу.