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В Москве неизвестный выстрелил в женщину и скрылся

Пострадавшую госпитализировали

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Неизвестный ранил женщину из огнестрельного оружия на юге Москвы и скрылся. Об этом ТАСС в субботу сообщил представитель пресс-службы московского главка полиции.

"Накануне на Пролетарском проспекте неизвестный выстрелил в женщину 1975 года рождения из пока неустановленного оружия и скрылся. Потерпевшая смогла дойти до своего дома на Кантемировской улице, откуда ее забрала в больницу скорая помощь. Ей поставили диагноз - проникающее огнестрельное ранение передней брюшной стенки", - сказал собеседник.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

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