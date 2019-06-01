Источник: задержание экс-главы Ивановской области связано с банкротством местной компании

ТАСС, 1 июня. Задержание экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова в рамках расследуемого дела о коррупционном преступлении связано с ситуацией вокруг банкротства местной птицефабрики, сообщил ТАСС в субботу источник в правоохранительных органах.

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, избранный депутатом Ивановской облдумы в сентябре 2018 года, по информации Следственного комитета России, задержан по уголовному делу о коррупции.

"Задержание [Павла Конькова] связано с банкротством [Ивановского] бройлера", - сказал собеседник агентства. - На данный момент в регионе работает группа следователей из Москвы".

Коньков возглавлял Ивановскую область с октября 2013 года по октябрь 2017 года (до этого был год врио губернатора). 10 октября 2017 года был освобожден от должности указом президента по собственному желанию.

Арбитражный суд Ивановской области признал ОАО "Ивановский бройлер" банкротом в 2015 году и передал предприятие в аренду московской компании "Продмит". В конце 2018 года в правительстве региона отмечали, что объемы производства мяса на предприятии восстановлены, а в первом квартале 2019 года планируется увеличение объемов выпуска готовой продукции.