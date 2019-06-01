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Столкновение прогулочных катеров в Будапеште

Reuters: капитана круизного лайнера, столкнувшегося с катером на Дунае, задержали на месяц

По данным агентства, у него есть возможность выйти под залог в $50 тыс.

ТАСС, 1 июня. Суд в Будапеште постановил задержать на один месяц капитана круизного лайнера Viking Sigyn, столкнувшегося на Дунае с прогулочным катером Hableany с туристами из Республики Корея на борту. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, официальные обвинения 64-летнему гражданину Украины предъявлены не были. У него есть возможность выйти под залог в размере $50 тыс. В этом случае ему будет запрещено покидать город, пока дело находится на рассмотрении.

Полиция Венгрии задержала капитана Viking Sigyn в четверг. Он подозревается в халатности, которая привела к инциденту на водном транспорте и человеческим жертвам. Сам капитан свою вину отрицает.

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Столкновение прогулочных катеров в Будапеште
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