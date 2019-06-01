В СКЖД уточнили информацию о числе пострадавших в ДТП с поездом и грузовиком в Адыгее

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июня. /ТАСС/. Машинист и помощник машиниста поезда, по уточненным данным, пострадали после столкновения с грузовиком в Адыгее, 13 пассажиров обратились за медицинской помощью. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"В результате ДТП, по уточненным данным, машинист и помощник машиниста получили травмы различной степени тяжести. 13 пассажиров поезда №346 обратились за медицинской помощью (ссадины, психологическая помощь) на вокзале Краснодара", - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что пострадал водитель грузовика, он госпитализирован.

Как уточнили ТАСС в СКЖД, пассажиры и сотрудники локомотивной бригады не госпитализированы. По данным источника ТАСС в экстренных службах Краснодарского края, пассажиры получили легкие травмы.

1 июня в результате столкновения поезда с большегрузом произошло возгорание грузового автомобиля и одного вагона поезда. МВД по Адыгее, Южная транспортная прокуратура и Южное следственное управление на транспорте СК РФ начали проверки по факту случившегося. Lвижение поездов восстановлено.