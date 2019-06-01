Мэр Дзержинска сообщил о получении гарантийных писем на восстановление социальных объектов

ТАСС, 2 июня. Гарантийные письма выданы на восстановление социальных объектов в Дзержинске, где в субботу произошли взрывы на заводе "Кристалл". Об этом сообщил журналистам глава города Иван Носков.

"На данном этапе у нас получена гарантия от правительства Нижегородской области о выделении финансирования на устранение чрезвычайной ситуации. Соответственно, мы сейчас определяемся с размером ущерба. То что касается объектов социального значения, спортивных объектов - школы, садики, театры. Также сейчас идет выяснение ситуации с жилым фондом. Параллельно сразу же ее устраняем, выданы гарантийные письма, гарантии финансирования", - сказал он.

Носков не уточнил сумму ущерба и величину гарантийного финансирования, однако добавил, что ущерб оценивается "миллионами".

Он также сообщил, что электроснабжение поселка Свердлов, нарушенное в результате взрывов, будет восстановлено к утру воскресенья.

"На Пыре у нас электроснабжение восстановлено, по поселку Свердлов уже тоже заканчиваем работу, я думаю к утру уже точно все будет восстановлено", - сказал он.

По словам Носкова, помощь жителям Дзержинска оказывают коммунальные службы и волонтеры. "Все управляющие компании, все наши сотрудники, кто имеет отношение к благоустройству и к содержанию [оказывают помощь], нам оказывает помощь Нижний Новгород, он выделил своих специалистов, предложил помощь с техникой", - пояснил он.

В субботу в цехе по производству тротила на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области во время технологического процесса произошло несколько взрывов и начался пожар. Власти ввели в городе режим ЧС, который также распространяется на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной.

По данным Следственного комитета (СК РФ), взрывы носят техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов"). В настоящее время аварийно-спасательная операция завершена.

По последним данным Минздрава РФ, после ЧП за медицинской помощью обратились 85 человек, 16 человек госпитализированы.

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