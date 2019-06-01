Никитин: ложные сведения о ЧП в Дзержинске подпадают под закон о фейк-ньюс

"Желание [авторов публикаций] посеять панические настроения подпадает под закон о фейковых новостях. Считаю, что тот случай, когда необходимо рассмотреть возможность его применения. Этот вопрос внимательно изучим", - сказал он в воскресенье журналистам.

ТАСС, 2 июня. Ложные новости, распространяемые в социальных сетях на фоне инцидента со взрывами на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, подпадают под закон о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей (фейк-ньюс), полагает губернатор региона Глеб Никитин. Он находится в оперативном штабе на месте происшествия.

Губернатор уточнил, что после инцидента некоторые граждане "распространяли не соответствующую действительности информацию в социальных сетях", ссылались на якобы конфиденциальные источники, сравнивали инцидент с катастрофами прошлого, что могло привести "к неправильной оценке".

По словам Никитина, помимо ложных сообщений, в том числе о якобы тяжелой экологической ситуации в городе, поступали звонки о минировании объектов. "Провокаторы пытались использовать трагедию, чтобы расшатать ситуацию", - считает он.

В субботу в цехе по производству тротила на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области во время технологического процесса произошло несколько взрывов и начался пожар. Власти ввели в городе режим ЧС, который также распространяется на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной. По данным Следственного комитета (СК РФ), взрывы носят техногенный характер, возбуждено уголовное дело. По последним данным Минздрава РФ, после ЧП за медицинской помощью обратились 85 человек, 16 человек госпитализированы.

Президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Он дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей. В частности, вводится запрет на "распространение в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно-значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".