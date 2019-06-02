Сеул будет добиваться скорейшего расследования трагедии с катером на Дунае

ТАСС, 2 июня. Власти Южной Кореи потребуют от Венгрии как можно скорее установить виновных в столкновении 29 мая на Дунае в Будапеште прогулочного катера Hableany и круизного лайнера Viking Sigyn, в результате которого погибли семь южнокорейских туристов и еще 21 человек числится пропавшим без вести. Об этом в воскресенье сообщает агентство Yonhap со ссылкой на МИД Республики Корея.

Второй заместитель главы южнокорейского дипломатического ведомства Ли Тхэ Хо, выступая на совещании по вопросам ликвидации последствий ЧП, обратил внимание на то, что задержанный по данному делу капитан судна Viking Sigyn - 64-летний гражданин Украины - подозревается лишь в халатности, официальные обвинения ему не были предъявлены, а свою вину он отрицает. "Мы будем настаивать на том, чтобы венгерские власти как можно быстрее расследовали причину инцидента и установили ответственных", - приводит Yonhap его слова.

Дипломат также заверил, что правительство Южной Кореи окажет полную поддержку семьям погибших в организации похорон.

29 мая вечером на Дунае близ здания парламента Венгрии произошло столкновение прогулочного катера Hableany и более крупного судна Viking Sigyn. Катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, опрокинулся и затонул. По последним данным, семеро погибли, семеро спасены, 21 числится в списке пропавших без вести. В пятницу место трагедии посетили главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва и Венгрии Петер Сийярто.