В Венесуэле заявили о солидарности с народом США после убийства 12 человек в Вирджинии-Бич

КАРАКАС, 3 июня. /ТАСС/. Власти Венесуэлы выражают соболезнования народу США в связи с гибелью 12 человек в результате стрельбы в пятницу вечером в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния). Соответствующее заявление в воскресенье распространил МИД страны.

"Правительство Боливарианской Республики Венесуэла выражает глубочайшие соболезнования народу США после недавней стрельбы в городе Вирджиния-Бич, в результате которой погибли по меньшей мере 12 человек, многие получили ранения. Венесуэльский народ выражает солидарность родственникам и друзьям жертв, - говорится в сообщении ведомства. - Такие события являются тревожным сигналом для всего общества".

Власти штата Вирджиния в субботу подтвердили личность стрелка, открывшего огонь в здании муниципалитета, - им оказался 40-летний Диуэйн Крэддок, работавший на протяжении многих лет в департаменте коммунальных услуг Вирджинии-Бич и ранее служивший в Сухопутных войсках США. По данным газеты The Wall Street Journal, его уволили, после чего он решил отомстить, погибшие были его коллегами по работе.

Полицейские во время перестрелки ранили подозреваемого, впоследствии он умер.