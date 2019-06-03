Житель Крыма осужден за участие в незаконном вооруженном формировании

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Кировский районный суд Республики Крым приговорил 25-летнего жителя Крыма Эдема Кадырова к четырем годам заключения за участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) в целях, противоречащих интересам РФ. Об этом говорится в материалах, распространенных в понедельник УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Суд признал Кадырова виновным в участии в незаконном вооруженном формировании - батальоне им. Н. Челебиджихана - в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы и одного года ограничения свободы",- сказано в сообщении.

В суде установлено, что Кадыров в 2016 году вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана, действующего в приграничных районах Херсонской области Украины, и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием. В его обязанности входила личная охрана командира НВФ Ислямова, выполнение поставленных им задач, строительство сооружений и заграждений вблизи расположения российско-украинской границы, досмотр транспортных средств, ее пересекающих, и другое.

По возвращении в Крым Эдем Кадыров, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом. 23 января 2019 года он был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Крыму и Севастополю совместно с пограничниками. Обвиняемый полностью признал вину.