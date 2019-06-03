Ребенок, получивший ожоги 90% тела после удара током, умер в Нижнем Новгороде

ВЛАДИМИР, 3 июня. /ТАСС/. Десятилетний мальчик, получивший ожоги 90% тела после удара током на крыше вагона-цистерны в Вязниках Владимирской области, умер в ожоговом центре в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в Приволжском медицинском университете, в состав которого входит ожоговый центр.

"Мальчик из Вязников поступил к нам 5 мая. Он скончался", - сказал пресс-секретарь университета Алексей Никонов.

По данным Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, 2 мая десятилетний ребенок пытался перелезть сверху цистерну грузового поезда, схватился за контактный силовой провод, в результате чего получил травму. С ожогами 90% тела мальчик был доставлен в реанимацию, после чего из Владимирской области его перевели в ожоговый центр Нижнего Новгорода.

Приволжским следственным управлением на транспорте СК РФ по факту произошедшего проводится проверка.