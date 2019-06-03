В Выборге мужчина задержан за ложное сообщение о минировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в Выборге Ленинградской области гражданина, который ночью позвонил в местный отдел ФСБ и сообщил о заминировании объектов в городе. Как сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

"Местонахождение звонившего было оперативно установлено, после чего у дома 26 по Приморскому шоссе гражданин был задержан прибывшими сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"), - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В полиции отметили, что инцидент произошел в воскресенье, места, где были якобы заложены бомбы, после сообщения были проверены, никаких опасных предметов обнаружено не было.

В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозят принудительные работы или ограничение свободы на срок до трех лет.