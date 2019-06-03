Ростехнадзор выявил более 500 нарушений в работе башенных кранов в Перми

ПЕРМЬ, 3 июня. /ТАСС/. Судебные приставы Пермского края на три месяца приостановили эксплуатацию девяти башенных кранов на строительных площадках города Перми, где специалисты Ростехнадзора выявили более 500 нарушений обязательных норм и правил в области промышленной безопасности, сообщила в понедельник пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю.

В понедельник 27 мая строительный кран упал в Дзержинском районе Перми, три жилых дома и игровая площадка спортивной школы "Киокушинкай" оказались повреждены, пострадала женщина, которая работала на кране, ее госпитализировали. Погибших в результате инцидента нет. Жильцов поврежденных домов временно переселили в санаторий, позднее им должны были предоставить жилье маневренного фонда.

"Судебными приставами Пермского края приостановлена деятельность по эксплуатации башенных кранов на объектах строительства в Индустриальном и Свердловском районах города Перми. В ходе внеплановой проверки, проводимой сотрудниками Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, выявлено более 500 нарушений обязательных норм и правил в области промышленной безопасности. Небезопасными признаны девять башенных кранов", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе УФССП региона, все девять башенных кранов принадлежат одной компании, деятельность по их эксплуатации приостановили в конце мая. "У нас лист немедленного приостановления, как только он к нам поступил, мы сразу и поехали приостанавливать, а поступил он к нам на прошлой неделе. На 90 суток приостановили деятельность. Если компания раньше устранит нарушения, то она обращается в Ростехнадзор, <...> те снова проводят проверку и, тогда уже, возможно, смогут и раньше приступить к деятельности", - сказала собеседница агентства.