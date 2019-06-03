Глава компании "Ивановский бройлер" арестован по делу о хищении 700 млн рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Суд арестовал соучастника бывшего губернатора Ивановской области - главу компании "Ивановский бройлер" Дмитрия Гришина, подозреваемого в хищении 700 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Его соучастник - управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин - по ходатайству следствия уже арестован судом", - сообщили в СК.

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин были задержаны в минувшую пятницу. По данным СК, Коньков, Гришин и иные пока не установленные лица совершили хищение вверенных Конькову бюджетных средств, необоснованно перечислив их на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Сумма похищенного составила порядка 700 млн рублей. В понедельник следствие ходатайствует об аресте Конькова.

Следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ и ГУЭБиПК МВД России проводят следственные действия и оперативные мероприятия, устанавливают всех причастных к хищению.