Суд в Казани вынес приговор экс-главе Спурт-банка

КАЗАНЬ, 3 июня. /ТАСС/. Вахитовский районный суд города Казани приговорил бывшего председателя правления Спурт-банка Евгению Даутову, обвиняемую в злоупотреблении полномочиями и фальсификации финансовых документов, к трем годам и месяцу колонии общего режима. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Три года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима", - сказала собеседница агентства. О завершении расследования уголовного дела в отношении Даутовой стало известно в феврале 2019 года. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 172.1 ("Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации"), ч. 2 ст. 201 ("Злоупотребление полномочиями") УК РФ. Гособвинение просило для Даутовой шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.

Следствие установило, что в 2012-2017 годы Спурт-банк кредитовал связанных с Даутовой заемщиков - ОАО "Казанский завод синтетического каучука" (КЗСК) и АО "КЗСК-Силикон". Она была бенефициаром обоих акционерных обществ. Чтобы скрыть факт их косвенного финансирования, деньги, полученные организациями, подконтрольными Даутовой, переводились на расчетные счета КЗСК и "КЗСК-Силикон" по цепочке завуалированных невзаимосвязанных платежей различного назначения.

Из-за противоправных действий Даутовой образовался невозвратный кредитный долг, оцениваемый в сумму более 2,49 млрд рублей. Следствие установило, что женщина от лица банка заключила договоры цессии о покупке прав требований к "техническим" компаниям Спурт-банка по заведомо невозвратным кредитам, их сумма превышает 400 млн рублей. Также Даутова предоставила в Банк России фальшивую отчетность, чтобы скрыть от регулятора повод для отзыва лицензии на осуществление банковских операций.

О банке

Центробанк с 21 июля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Спурт-банка, позднее Арбитражный суд Татарстана признал кредитную организацию банкротом и открыл конкурсное производство. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 июля 2017 года занимал 183-е место в банковской системе РФ. По данным ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов Спурт-банк неадекватно оценивал принятые риски.

В феврале 2019 года Арбитражный суд Татарстана ввел процедуру реструктуризации долга в отношении Даутовой. Исковое заявление о признании ее банкротом в АС республики подала государственная корпорация развития ВЭБ.РФ. Сумма требований составила 3,7 млрд рублей.