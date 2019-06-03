Ростехнадзор начал расследование причин взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Волжско-Окское управление Ростехнадзора начало расследование причин взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе управления.

"Волжско-Окское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) расследует причины аварии, произошедшей 1 июня 2019 года на опасном производственном объекте, эксплуатируемом АО ГосНИИ "Кристалл", - сказано в сообщении.

По данным Ростехнадзора, в результате взрывов частично разрушена кирпичная кладка зданий, находящихся на территории завода и по периметру. Кроме того, в некоторых зданиях обрушены плиты перекрытия и выбиты стекла. В настоящее время доступ на территорию предприятия ограничен.

Прокуратурой Нижегородской области взято на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следователями СК по факту произошедшего в городе.

Как сообщили ТАСС в администрации города, в понедельник все школы и детсады города начали работу в обычном режиме - в школах обучение не ведется, но в них организованы школьные лагеря. Продолжаются работы по восстановлению, которые не мешают образовательному процессу. Восстановление социальных объектов ведется в круглосуточном режиме.

1 июня в цехе завода "Кристалл" во время технологического процесса произошло несколько взрывов, а затем начался пожар. Как сообщил замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко, в результате пострадали 116 человек, 18 из них госпитализированы. В городе и соседних поселках введен режим ЧС.