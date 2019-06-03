Полицейские задержали мужчин, отказавшихся от проверки документов на КПП в СКФО

ТАСС, 3 июня. Сотрудники полиции задержали мужчин, спровоцировавших конфликт на контрольно-пропускном пункте между Ингушетией и Северной Осетией - Аланией. На просьбу о проверке документов молодые люди начали вести себя агрессивно, сообщили ТАСС в пресс-центре временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России (ВОГОиП МВД России).

"Молодые люди отреагировали агрессивно, стали вести себя вызывающе, хватали стражей порядка за форменное обмундирование и отказались выполнять законные требования полицейских. Для пресечения противоправных действий, руководствуясь законом "О полиции", дежурный наряд применил в отношении правонарушителей физическую силу", - пояснили в пресс-центре.

Происшествие случилось утром. Агрессию у двух граждан, находившихся в машине, вызвала просьба пройти в досмотровый модуль для проверки документов. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении административного дела по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), санкции статьи предусматривают арест сроком до 15 суток.