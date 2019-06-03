Служащий банка в Петербурге станет первым подсудимым по статье УК "Манипулирование рынком"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главного специалиста отдела фондовых операций одного из банков в Санкт-Петербурге Андрея Корнилова, обвиняемого по ст. 185.3 УК РФ ("Манипулирование рынком"). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"По версии следствия, Корнилов, являясь в 2014-2015 годы уполномоченным сотрудником кредитной организации по покупке и продаже ценных бумаг, а также имея электронный доступ по счету банка к торгам на одной из электронных торговых площадок, в нарушение федерального законодательства от имени банка использовал вышеуказанные средства доступа и произвел серию покупок, а через непродолжительное время и продажу акций крупных предприятий", - отметили в СК. В результате этих действий, приведших к существенному отклонению цены и объема торгов акциями, по данным СК, Корниловым вместе с аффилированными лицами был получен доход в 12 млн рублей. Кроме того, следствием установлен ущерб банку на 11 млн рублей.

В ходе следствия сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ провели обыски в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, выемки документов в кредитных организациях. На имущество обвиняемого наложен арест. "В связи с отсутствием сложившейся следственной, судебной и экспертной практики по делам данной категории во взаимодействии со специалистами ЦБ РФ, а также экспертами финансового университета при правительстве РФ проведены судебные экспертизы, подтвердившие доводы следствия в совокупности с другими полученными в ходе расследования доказательствами", - добавили в СК.

Главным следственным управлением СК РФ Корнилову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 185.3 УК РФ ("Манипулирование рынком"), которая предусматривает штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет. Уголовное дело направлено в суд.

Судебное решение по делу может стать прецедентом, поскольку в предыдущие годы в России не было вынесено ни одного приговора по этой статье.