"Единая Россия" приостановила членство в партии бывшего главы Ивановской области

ТАСС, 3 июня. Членство в партии "Единая Россия" бывшего губернатора Ивановской области, депутата областной думы Павла Конькова приостановлено в соответствии с уставом партии на период следственных действий, сообщил ТАСС представитель регионального отделения "Единой России".

Коньков и управляющий директор компании "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин были задержаны 31 мая. По данным СК РФ, они, а также иные пока неустановленные лица совершили хищение вверенных Конькову бюджетных средств на сумму порядка 700 млн рублей, необоснованно перечислив их на счета организаций, входящих в группу компаний "Продо". СК РФ обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о заключении под стражу Конькова на срок до 30 июля.

"Решение о приостановке членства в партии депутата Павла Конькова принято сегодня на заседании президиума Ивановского регионального политсовета партии "Единая Россия", - сказал собеседник агентства.

Коньков возглавлял Ивановскую область с октября 2013 года по октябрь 2017 года (до этого был год врио губернатора). 10 октября 2017 года был освобожден от должности указом президента по собственному желанию. В сентябре 2018 года избран депутатом Ивановской областной думы по единому областному избирательному округу в составе списка кандидатов, выдвинутых партией "Единая Россия".