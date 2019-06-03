Экс-губернатор Ивановской области в суде отверг вину в хищении 700 млн рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков в понедельник отверг вину по делу о хищении 700 млн рублей на заседании Басманного суда Москвы, рассматривающего ходатайство о его аресте, передает корреспондент ТАСС.

"Трактовки следствия далеки от истины, поэтому я считаю себя невиновным", - сказал Коньков, попросив суд о заключении под домашний арест.

Защита подкрепила просьбу Конькова приобщенными к материалам дела справками об имеющихся у него заболеваниях и государственных и общественных наградах.

В свою очередь следователь заявил о том, что причастность Конькова к хищениям подтверждается изъятыми документами и свидетельскими показаниями. "С учетом имеющихся у следствия доказательств есть основания подозревать, что, опасаясь наказания, Коньков может скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей", - сказал представитель Следственного комитета.