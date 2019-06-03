{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дело об убийстве экс-спецназовца в Подмосковье передано в центральный аппарат СК

Ветеран боевых действий в Сирии был убит в ходе массовой драки в Красногорском районе

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве ветерана боевых действий в Сирии в ходе массовой драки в Красногорском районе Подмосковья в центральный аппарат ведомства. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин для дальнейшего расследования поручил передать уголовное дело по факту убийства 24-летнего бывшего военнослужащего, ветерана боевых действий в центральный аппарат ведомства", - сообщила Петренко.

Теги
Россия
Дело в отношении экс-губернатора Ивановской области
Экс-губернатор Ивановской области в суде отверг вину в хищении 700 млн рублей
Павел Коньков также попросил суд о заключении под домашний арест
Читать полностью