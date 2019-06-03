Глава СК поручил в кратчайшие сроки найти всех причастных к убийству в Красногорске

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки найти причастных к убийству в Красногорске бывшего сотрудника спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета поручил подчиненным обеспечить всестороннее и качественное расследование указанного преступления, организовав в кратчайшие сроки необходимые следственные и оперативные мероприятия по задержанию всех без исключения причастных к убийству бывшего военнослужащего", - сказала она.

Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СК. Петренко подчеркнула, что "подобные преступления в отношении лиц, посвятивших свою жизнь служению государству, должны получать соответствующую правовую оценку, а лица, их совершившие, - ответить по всей строгости закона".

Следствием уже установлен круг лиц, принимавших участие в драке.

Для оказания практической помощи и наиболее оперативного установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия ранее по указанию главы СК были направлены криминалисты Главного управления криминалистики ведомства.

Драка в Красногорске

По данным следствия, 1 июня в поселке Путилково 24-летний Никита Белянкин увидел драку около кафе между группами молодых людей и вмешался. Он попытался помочь мужчине, которого ударили ножом во время потасовки, и несколько раз выстрелил в воздух. После этого неизвестный ударил Белянкина ножом в сердце, в результате чего он скончался.

Нападавшие скрылись. Следствие уже установило участников драки. Проведены осмотры их жилища, изъяты предметы, имеющие значение для расследования. Назначены медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая экспертизы, изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Также возбуждено уголовное дело по факту ранения молодого человека, за которого вступился потерпевший, по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Следствие также установило, что потерпевший был ветераном боевых действий. Ранее друг погибшего Никиты Белянкина рассказал ТАСС, что тот служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии.

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