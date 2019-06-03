Полиция в Калининграде установила злоумышленников, заливших в фонтан зеленую жидкость

КАЛИНИНГРАД, 3 июня. /ТАСС/. Полицейские Калининграда при содействии сотрудников аппаратно-программного комплекса (АПК) "Безопасный город" установили личности калининградцев, которые вечером 29 мая залили в фонтан в центре Калининграда у монумента "Мать Россия" жидкость, окрасившую его струи в ядовито-зеленый цвет, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Сотрудники "Безопасного города" по записям с камер видеонаблюдения детально восстановили маршрут мужчины и женщины, которые вылили некую красящую жидкость в фонтан, а полицейские "вычислили" место жительства злоумышленников", - рассказал представитель ведомства. Ими оказались ныне безработные 35-летний мужчина и его 28-летняя бывшая супруга.

В отделе полиции они пояснили, что "решили пошутить" и вылили в фонтан химический краситель уранин.

"В настоящее время по данному факту проводится проверка, администрацией Калининграда устанавливается возможный ущерб механизмам гидротехнического сооружения, а также городским службам, которые задействовали в устранении последствий происшествия", - подчеркнули в пресс-службе, отметив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.