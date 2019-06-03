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В Ингушетии без воды и света остались более 40 тыс. человек

На место обрыва уже выехала ремонтная бригада

МАГАС, 3 июня. /ТАСС/. Более 40 тысяч жителей двух административных округов самого крупного города в Ингушетии Назрани остались без электричества и воды из-за обрыва высоковольтной линии, сообщили ТАСС в мэрии Назрани.

"На водонасосной подстанции в Гамурзиево произошла авария на высоковольтной линии. В двух округах Альтиево и Гамурзиево, где проживают более 40 тыс. человек, отключено электричество и водоснабжение", - сказали в пресс-службе.

На место обрыва уже выехала аварийно-ремонтная бригада специалистов. "В ближайшие часы авария будет устранена, электро- и водоснабжение будет восстановлено, мы принимаем все необходимые меры", - пообещали в ведомстве.

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