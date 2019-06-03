В Красноярске горит склад с ГСМ на площади 1000 кв. м

ТАСС, 3 июня. Склад с горюче-смазочными материалами загорелся в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Площадь пожара составляет 1000 кв. метров. Тушение ведется по второму номеру сложности", - сказал собеседник агентства. "Существует угроза перехода на аналогичных здания. Для снятия угрозы распространения огня готовится пенная атака", - сообщили в МЧС.

Горящий склад расположен в промзоне. Для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе направлена лаборатория. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.