СК возбудил дело из-за нападения с топором на человека в мэрии Южно-Сахалинска

ТАСС, 4 июня. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на человека в здании мэрии Южно-Сахалинска, которое произошло накануне, сообщается во вторник на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

В понедельник сообщалось о нападении в здании администрации города, в результате которого пострадал один человек, он был госпитализирован. Нападавший задержан на месте.

"В отношении 31-летнего жителя Холмска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("покушение на убийство"). Установлено, что 3 июня 2019 года во второй половине дня подозреваемый, находясь в холле здания администрации г. Южно-Сахалинска, нанес топором, принесенным с собой, не менее пяти рубленых ран в области головы и туловища одному из находящихся там людей. После этого его преступные действия были пресечены", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемый задержан, следствие ходатайствует о заключении его под стражу. Мотивы преступления устанавливаются.