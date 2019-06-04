Обнаружены тела еще двух туристов, пропавших осенью в Хакасии

КРАСНОЯРСК, 4 июня. /ТАСС/. Поисковики обнаружили тела еще двух туристов, пропавших в Хакасии осенью прошлого года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Группа туристов из четырех человек, катавшихся на снегоходах в Орджоникидзевском районе республики, пропала 24 ноября 2018 года. Тела двух человек нашли в мае.

"3 июня 2019 года в результате продолжающихся поисковых мероприятий в том же районе местности обнаружены тела женщины и мужчины из числа пропавших туристов. С целью установления причины их смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время будет проведено опознание и генетическая экспертиза идентификации тел", - говорится в сообщении.

Туристов искали спасатели МЧС, кинологи, полицейские и волонтеры. Также для поисков применялись снегоходы и вертолет. В средине декабря из- за ухудшения погодных условий и глубокого снега поиски прекратились. В конце апреля, как ранее сообщало МЧС, погодные условия улучшились, было принято решение возобновить поиски. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").