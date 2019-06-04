Выявленные нарушения на заводе "Кристалл" в Дзержинске должны были устранить к 26 августа

ТАСС, 4 июня. Нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе внеплановой проверки в апреле этого года на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, должны были устранить к 26 августа. Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, этот срок установлен актом поверки.

"Внеплановая проверка по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности проводилась 15 апреля по требованию прокуратуры. По ее результатам были выявлены 35 нарушений. Руководству предприятия было выдано предписание, в котором обозначены сроки устранения нарушений - до 26 августа 2019 года", - сказал источник.

Как следует из базы данных СПАРК, перед взрывами на предприятии ГосНИИ "Кристалл" МЧС выявило 35 противопожарных нарушений. Кроме того, в конце апреля плановую проверку "Кристалла" проводил и Ростехнадзор, который выявил семь нарушений. Среди них - складирование горючих материалов в помещениях и отсутствие противопожарных дверей, отсутствие путей безопасной эвакуации людей со второго и третьего этажей здания, а в электрощитовой у электродвигателей и пусковой аппаратуры размещали горючие вещества и материалы. Проверка также выявила, что стены на путях эвакуации с четвертого этажа здания обшиты деревом. Кроме этого, было обнаружено несоответствие требованиям технологического регламента процесса приема, транспортировки и хранения жидкого сырья и другие нарушения.

1 июня в цехе полимеров на предприятии ГосНИИ "Кристалл" во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар. По данным областного правительства, после ЧП за медицинской помощью обратились 89 человек, госпитализированы были 16.

По информации Следственного комитета РФ, взрывы носят техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов").