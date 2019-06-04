Взрывы на заводе "Кристалл" в Дзержинске выбили окна почти в 800 зданиях

ТАСС, 4 июня. Почти 800 зданий остались без остекления после взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах региона.

"В Дзержинске, а также населенном пункте Пыра повреждено остекление в 789 зданиях, повреждено 2,2 тыс. оконных проемов", - сказал собеседник агентства.

По его данным, остекление нарушено в 628 жилых домах, 32 школах, 55 детских садах, 15 объектах культуры, 10 спортивных объектах, девяти объектах здравоохранения, пяти промышленных объектах и 30 объектах торговли, а также в пяти пожарно-спасательных частях.

Аварийно-восстановительные бригады уже приступили к работе. "В понедельник было восстановлено остекление 207 жилых домов, 23 школ, 43 детских садов, 10 спортивных объектов, двух объектов здравоохранения и пяти объектов культуры", - сказал источник, отметив, что эта работа будет продолжена. Всего к ремонтно-восстановительным работам привлечены более 2 тыс. человек, работают 35 бригад управляющих компаний.

1 июня в цехе полимеров на предприятии ГосНИИ "Кристалл" во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар. По данным областного правительства, после ЧП за медицинской помощью обратились 89 человек, госпитализированы были 16. По информации Следственного комитета РФ, взрывы носят техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов").