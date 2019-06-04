В Екатеринбурге против участника протестов в сквере возбудили уголовное дело

"Я представляю интересы Мельниченко на стадии следствия. Возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ за оскорбление сотрудника полиции вечером 14 мая на Октябрьской площади. Мельниченко вменяется то, что он назвал сотрудника полиции бранным словом и показал нецензурный жест, но какие именно слова употреблялись мы не знаем. Следствием назначена лингвистическая экспертиза", - сказал Бушмаков.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко по факту оскорбления представителя власти во время несанкционированных акций протеста против строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре города. Об этом во вторник сообщил ТАСС адвокат подозреваемого Алексей Бушмаков.

Адвокат уточнил, что в отношении Мельниченко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В следственном управлении СК РФ по Свердловской области от комментариев по данному поводу отказались.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновной представительницу движения "Парки и скверы" Анну Балтину в организации несанкционированных акций против строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре города и назначил ей штраф 20 тыс. рублей.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма в сквере. С момента начала протестов были задержаны 96 человек. 33 участника акции получили от двух до 15 суток административного ареста. На них были составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям: "Мелкое хулиганство", "Появление в общественных местах в состоянии опьянения", "Неповиновение сотруднику полиции", "Нарушение порядка организации и проведения митингов".