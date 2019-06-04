Город в Северной Осетии обесточен из-за поваленных ветром деревьев на провода

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июня. /ТАСС/. Более 19 тыс. жителей города Ардон в Северной Осетии остались без электроэнергии из-за обрывов проводов во время сильного ветра. Как сообщили ТАСС в администрации местного самоуправления города, ветер повалил деревья, сорвал крыши с домов.

"Сейчас по городу работают все ремонтные бригады. Деревья повалило ветром и были обрывы проводов. Также с некоторых домов сорвало крыши", - сказал собеседник агентства. По его словам, электроэнергию планируется восстановить в ближайшее время.

Сильный ветер также был в ряде других населенных пунктах Северной Осетии, во многих из них прошел град. Ущерб пока не подсчитан. По информации Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сильные дожди, град и шквалистый с усилением ветра до 20-25 м/с ожидается в республике до утра 7 июня. На реках возможен подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок, в горах - сели малого объема.