Самолет из Киева совершил аварийную посадку в Таллине

ТАЛЛИН, 4 июня. /ТАСС/. Самолет эстонской авиакомпании Nordica совершил аварийную посадку в аэропорту Таллина во вторник, никто не пострадал. Об этом сообщил Департамент полиции и погранохраны.

По его информации, инцидент произошел в 18:08 (совпадает с мск): выполнявший рейс из Киева в Таллин самолет, на борту которого находились 31 пассажир и пять членов экипажа, из-за разрушения покрышки шасси совершил аварийную посадку.

Как сообщил газете Postimees пресс-секретарь компании Nordica Тоомас Уйбо, покрышка разрушилась при взлете. В Таллине к месту посадки самолета прибыли несколько машин спасателей и скорой помощи. Во время движения по взлетно-посадочной полосе после приземления воздушное судно обливали смесью пены и воды, чтобы не допустить возгорания.

После посадки пассажиры покинули самолет, никто не пострадал. Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса аэропорта Таллина была закрыта до 18:38.