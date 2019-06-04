Посольство Армении в РФ готово оказать помощь в расследовании убийства экс-спецназовца ГРУ

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Посольство Армении в Москве выразило готовность оказать содействие российским следственным органам в расследовании убийства экс-бойца спецназа ГРУ Минобороны РФ Никиты Белянкина в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении на странице армянского диппредставительства в Facebook, опубликованном во вторник.

"Посольство Армении в России выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты Белянкина, - отметили в диппредставительстве. - Произошедшее в Подмосковье является настоящей трагедией. Мы уверены, что виновные понесут наказание по всей строгости закона".

"Подтверждаем готовность оказать всяческое содействие следственным органам РФ", - сообщили в посольстве.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в Красногорском районе около кафе произошла массовая драка, в результате которой был убит Никита Белянкин, пытавшийся разнять участников инцидента. Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила ТАСС, что сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в убийстве по адресам их временного проживания в Москве. Они оказались уроженцами одной из стран СНГ 1977 и 1982 годов рождения.