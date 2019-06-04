Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро полностью возобновлено. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Поезда на данной линии не ходили около 40 минут, в настоящее время они следуют в обоих направлениях.

Ранее пресс-служба метро Москвы сообщила, что причиной задержек стало падение пассажира на рельсы.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что пассажир погиб, упав на пути.

"Пассажир упал на пути на станции "Владыкино" под прибывающий поезд. В результате полученных травм он скончался", - сказал собеседник агентства.