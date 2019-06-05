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СК проведет проверку после видео, на котором подростки издеваются над девушкой в Бийске

На появившемся в интернете ролике несовершеннолетние угрожают девушке насилием и заставляют ее погружать лицо в лужу

БАРНАУЛ, 5 июня. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае проводят проверку по факту информации в сети интернет об угрозах насилия над девушкой в Бийске. В соцсети было опубликовано видео, где подростки угрожают насилием и погружают девушку в лужу, сообщается в пресс-релизе СУ СК по региону в среду.

"В одной из социальных сетей интернета опубликовано видео, на котором подростки, угрожая применением насилия, заставляют несовершеннолетнюю девушку погружать лицо в лужу. Происходящее несовершеннолетние записывали на видео, которое опубликовали в социальной сети", - говорится в сообщении.

Руководство СУ СК  по региону дало указание на проведение доследственной проверки. Следователями следственного отдела по городу Бийск установлена личность потерпевшей девушки. Выясняются обстоятельства произошедшего и другие возможные эпизоды противоправной деятельности в отношении потерпевшей. В ходе проверки будут установлены причины и условия, способствующие противоправным  действиям, и дана юридическая оценка действиям органов системы профилактики.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

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