Полицейские задержали подозреваемых в обмане более 100 человек при аренде жилья в Ростове

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали семерых подозреваемых в мошенничестве при сдаче в аренду жилья более чем ста клиентам в Ростовской области, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В городах Ростове-на-Дону и Таганроге оперуполномоченные Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области при участии Росгвардии провели масштабную спецоперацию, в результате которой задержаны семеро участников организованной группы, подозреваемые в мошенничестве с недвижимостью. По предварительным данным, от противоправных действий пострадали более 100 человек. В рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), проведено два обыска", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, житель Таганрога зарегистрировал на подставное лицо компанию по сдаче жилья в аренду. С октября 2018 года предполагаемый организатор группы и шестеро его сообщников - трое мужчин и четыре женщины - арендовали несколько офисных помещений в центре Ростова-на-Дону и разместили объявление о предоставлении услуг.

По данным следствия, клиенты вносили предоплату. После заключения договора предполагаемый хозяин переставал выходить на связь, а лжериелтор сообщал, что речь шла об оказании информационных услуг, а не аренды, и сам прекращал отвечать на звонки.

Сейчас один из фигурантов заключен под стражу. В отношении его сообщников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.