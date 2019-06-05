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Внедорожник стоимостью около 7 млн рублей угнали у безработного в Москве

Происшествие произошло на Каширском шоссе

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Неизвестный на Каширском шоссе в Москве угнал у безработного внедорожник стоимостью около 7 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель пресс-службы столичного главка полиции.

"Накануне неизвестный угнал от дома 26 по Каширскому шоссе машину Lexus LX 450, которая принадлежит неработающему мужчине 1995 года рождения. Материальный ущерб составил около 6 млн 800 тыс. рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

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