Посольство РФ уточняет обстоятельства задержания россиянина за нападение с ножом в Осло

ХЕЛЬСИНКИ, 5 июня. /ТАСС/. Посольство России в Норвегии уточняет обстоятельства дела о покушении на убийство в Осло, по подозрению в котором во вторник был задержан гражданин РФ. Об этом дипмиссия сообщила в Facebook в среду.

"По имеющейся информации, 4 июня в Осло за нанесение ножевых ранений прохожему полицией задержан давно проживающий в Норвегии мужчина, который предположительно имеет российское гражданство. Посольство находится в контакте с правоохранительными органами, детали дела уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщил телеканал NRK, полиция Норвегии задержала во вторник 30-летнего гражданина РФ в центре Осло, его подозревают в покушении на убийство. По сведениям телеканала, задержанный в столичном районе Грюнерлёкка совершил нападение на филиппинца. Спецслужбы подключились к расследованию этого дела, так как нападавший, у которого был нож, во время задержания выкрикивал лозунги во славу Аллаха.

При этом офицер полиции Анне Аллрэк Сулем отметила, что правоохранительные органы "не расценивают данное событие как теракт".