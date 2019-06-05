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Экстренные службы Москвы проверяют информацию об угрозе взрыва в ТЦ "Охотный ряд"

Ранее сообщалось, что неизвестный "заминировал" отели Akvarel и "Савой"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в ТЦ "Охотный ряд" в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В экстренные службы поступила информация об угрозе взрыва по адресу: Манежная площадь, дом 1. Сейчас эти сведения проверяются", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва в отелях Akvarel и "Савой" в центре столицы. Правоохранители проверили эти учреждения, взрывных устройств не найдено.

Накануне неизвестный "заминировал" телецентр "Останкино" и ряд других организаций. Правоохранители проверили все сообщения об угрозе взрывов, нигде опасных предметов обнаружено не было.

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